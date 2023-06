Musikkritik Nostalgische Zeitreise mit Jürgen Plutas Band Tallyman

Ob den Mersey-Beat der frühen Beatles, die Bluesrock-Anfänge der späteren Progressive-Ikonen Jethro Tull oder den legendären „Tambourine Man“ in der Version der Byrds: All das spielten Pluta und seine Mannen nicht nur, sie lebten es mit jeder Faser ihrer gereiften Musiker-Herzen. Als um die 60-jähriger Gast freute man sich einfach nur, dass da auf der Bühne welche agierten, die all diese prägenden Erfahrungen musikalischer Sozialisation genauso erlebt hatten wie man selber. Alt geworden? Mag sein, aber an diesem so stimmungsvollen Abend war das ausschließlich ein Grund zur Freude. Und Gerd Klöckers expressive Mimik beim Gitarrensolo alleine war schon den Eintritt wert.