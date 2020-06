Corona-Zahlen aus Mönchengladbach : Noch 54 Menschen gelten als infiziert

Am Mittwoch gelten 54 Menschen in Mönchengladbach als mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach meldet am Mittwoch, 10. Juni, (Stand: 8 Uhr) noch 54 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Im Vergleich zum Vortag gibt es zwei neue positive Nachweise.

Am gestrigen Dienstag waren noch fünf Menschen mehr in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Seit März wurde das Virus bei 636 Personen nachgewiesen. Davon sind im Vergleich zum Vortag sieben Personen mehr genesen. Insgesamt gelten also 542 Personen wieder als gesund.