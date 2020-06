Corona-Zahlen aus Mönchengladbach vom 15. Juni : Noch 27 Infizierte in Mönchengladbach

Am Montag, 15. Juni, sind noch 27 Menschen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist am Montag, 15. Juni, auf insgesamt 27 gesunken. Das sind fünf Menschen weniger als am Vortag gemeldet wurden. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Montag (Stand 8 Uhr) einen neuen positiven Nachweis. Seit März sind nach den Zahlen der Stadt 644 Personen in Mönchengladbach positiv auf Covid-19 getestet worden. Davon sind 576 Personen (Vortag 570) bereits genesen.