Mönchengladbacher Autor stellt Buch vor : Eine Kindheit in Neuwerk

Eine Kindheit in Neuwerk

Neuwerk Der gebürtige Neuwerker Norbert Lingen hat ein autobiografisches Kinderbuch geschrieben. Den Anstoß dafür hat der erste Lockdown gegeben: Jeden Tag hat er seiner Enkelin einen Brief geschrieben, in dem es um Streiche und Abendteuer von früher ging.

Rückblickend hat Norbert Lingen fast Mitleid mit seinen Eltern. Sie dürften es nicht leicht gehabt haben angesichts der Streiche, die er im Kindertagen mit Freund und Bruder ausheckte, mutmaßt der 64-Jährige. Für das Kinderbuch „Hannes und Julius“ ließ er die Erinnerungen an die 1960er Jahre in Neuwerk aufleben.

„Es ist schon erstaunlich, was einem alles wieder einfällt, wenn man in die damalige Zeit versinkt“, sagt der gebürtige Neuwerker, der 1985 die alte Heimat verließ und nach dem Studium in Erlangen eine neue fand. Als Raumplaner und Gutachter für Standort- und Genehmigungsfragen großflächiger Einzelhandelsvorhaben sei ihm das Schreiben schon lange vertraut, allerdings von Fachliteratur.