Theo-Hespers-Gesamtschule in Mönchengladbach : Nobelpreisträgerprojekt bereitet Schüler auf die Uni vor

Theo-Hespers-Gesamtschule in Mönchengladbach

Mönchengladbach Oberstufenschüler der Theo-Hespers-Gesamtschule beschäftigten sich mit Nobelpreisträgern – mit Hilfe von Medizinstudenten.

Schon in der Schule gut auf die Uni vorbereitet werden und lernen, wie man wissenschaftlich arbeitet – das wünschen sich wahrscheinlich die meisten Schüler, die über ein Studium nachdenken. An der Theo-Hespers-Gesamtschule gab es genau zu diesen Zwecken jetzt wieder das „Nobelpreisträgerprojekt“.

Dabei konnten Schüler der Einführungsphase in die Oberstufe wissenschaftliche Poster zu Themen rund um den Nobelpreis erstellen. Die genauen Inhalte konnte sich jeder Schüler selbst aussuchen. Und es wurden unterschiedliche und spannende Fragen ausgewählt: Während einige die Erkenntnisse verschiedener Nobelpreisträger diskutierten, beschäftigte sich ein Poster mit Sexismus in der Nobelpreisträgergeschichte.

„Insgesamt haben nur drei Frauen einen Nobelpreis in der Physik gewonnen. Ich denke, das lässt sich auf einen ,Unconscious Bias’ zurückführen – das heißt, dass wir in der Gesellschaft und auch die Leute in der Nobelpreis-Jury unterbewusst Frauen weniger zutrauen und sie dadurch benachteiligen“ erklärt die 17-jährige Ann-Kathrin, Erstellerin des Posters.