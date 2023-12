Feier in Mönchengladbach So schön war der Nikolausmarkt in Eicken

Am vergangenen Wochenende wurde es vorweihnachtlich in Eicken. Schon vor der dortigen Festhalle am Markplatz, in der der Eickener Nikolausmarkt stattfand, lag der Geruch von Zimt und Spekulatius in der Luft. „Wir kommen zum dritten Mal hierher, weil man hier immer wieder nett unterhalten wird, und auch Menschen trifft, die man sonst das Jahr über selten oder auch gar nicht zu Gesicht bekommt. Das ist immer schön und bereichernd“, sagte Besucher Martin Felser.