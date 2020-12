Brauchtum in Mönchengladbach : Nikolaus Lothar Erbers kommt per Video ins Haus

Mönchengladbach Seit Jahrzehnten spielt der frühere Volksbank-Chef Lothar Erbers den Nikolaus. Wegen der Corona-Pandemie müssen Besuche zwar ausfallen. Aber jetzt gibt es ein gemeinsames Video mit Schützenchef Horst Thoren.

Selbst die eigenen Kinder haben ihn nicht erkannt, als Lothar Erbers vor 35 Jahren erstmals als Nikolaus in der Anna-Schule auftrat. Weißer Bart und Bischofsgewand hatten schließlich aus dem lieben Papa Ebers den verehrten Geschenkebringer gemacht. Die Kinder sind längst erwachsen, die ersten Enkel freuen sich auf den Nikolaus. Allerdings ist Erbers im Zweifel, ob er diesmal am 6. Dezember tatsächlich für Sophie und Johanna als heiliger Mann in Erscheinung treten kann. Seine Frau Renate hat ihn gewarnt: Eins der Enkelchen, inzwischen fünf Jahre alt, hat wohl möglich voriges Jahr des Opas Stimme herausgehört. Dennoch wird es für die Kleinen Leckereien geben und auch gute Worte, denn das ist „Nikolaus“ Erbers wichtig. „Es geht darum, den Kindern eine Freude zu machen. Und auch mancher Erwachsene erinnert sich an die eigene Kinderzeit und lässt sich begeistern, wenn der Nikolas kommt“. So zieht Lothar Erbers, der als langjähriger Chef der Volksbank Mönchengladbach stadtbekannt ist, immer wieder gern das Bischofsgewand über, um die Tradition des Nikolaus-Spiels fortzusetzen.