Aktion im Rheydter Krankenhaus Der Nikolaus kommt ins „Eli“

Mit der Veranstaltung beteiligt sich die Sondereinsatzgruppe Höhenrettung der Feuerwehr Mönchengladbach auch in diesem Jahr an einer bundesweiten Aktion der Feuerwehr-Spezialeinheiten. Inzwischen veranstalten 52 Höhenretter-Einheiten aus ganz Deutschland in ihren Städten das etwas andere Nikolausfest für Kinder und Erwachsene, die sich in diesen Tagen in Kliniken und Krankenhäusern aufhalten müssen.