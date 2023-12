Spektakuläre Aktion in Mönchengladbach Wenn sich der Nikolaus am Krankenhaus abseilt

In den Kostümen steckten Mitglieder der Sondereinsatzgruppe Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach. 13 der 20 ausgebildeten Höhenretter beteiligten sich an der von Einsatzleiter Markus Meinen organisierten Aktion. Bereits seit dem frühen Morgen waren die Feuerwehrleute am „Eli“ im Einsatz, um in luftiger Höhe auf dem Dach die Vorbereitungen zu treffen und das Seil zu spannen, das bis zum Einsatzwagen am Boden reichen musste. Die Aktion hatte sogar auf der Kippe gestanden. Bei Witterungsverhältnissen wie am Montag hätte sie wegen der Eiseskälte und der Nässe zum Leidwesen der Feuerwehrleute und der Kinder abgesagt werden müssen. Doch so weit kam es glücklicherweise nicht.