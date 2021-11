In Möbelhaus und auf Christkindlmarkt in Mönchengladbach : Nik Eberts Patschel-Kalender sind jetzt wieder zu kaufen

In Möbelhaus und auf Christkindlmarkt in Mönchengladbach

Mönchengladbach RP-Leser kennen Patschel, den Otter, aus der Zeitung. Wer noch mehr Patschel will: Karikaturist Nik Ebert hat wieder einen Kalender mit Otter-Motiven gestaltet.

Es geht nicht immer nur um Möbel, Norbert Tellmann hat in seinem Geschäft an der Friedrich-Ebert-Straße auch für ein ganz anderes Produkt Stammkunden: die Patschel-Kalender des RP-Karikaturisten Nik Ebert, die Tellmann schon des Öfteren in den vergangenen Jahren zum Verkauf angeboten hat. Auch jetzt hat er wieder etliche der Kalender für 2022 mit zwölf Motiven des von Nik gezeichneten Otters parat liegen – und zwar vom Zeichner handsignierte Exemplare.