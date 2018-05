Mönchengladbach: Niederländerin mit 2 kg Kokain auf A61 festgenommen

Mönchengladbach Mit zwei Kilogramm Kokain und 150 Gramm Crack ist eine 21-jährige Niederländerin am Donnerstag auf der A61 aufgegriffen worden. Die Bundespolizei hielt die Frau an und fand die Drogen mit einem Wert von 97.000 Euro.

Eine 21-jährige Niederländerin ist am Donnerstagabend mit Drogen im Gepäck auf der A61 unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, hielt die Bundespolizei die Frau in einem Mietwagen an der Anschlussstelle Mönchengladbach-Rheydt an. Sie wirkte auf die Beamten sichtlich nervös, ihre Hände zitterten.