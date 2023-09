Gastbeitrag Geschichtswerkstatt Mönchengladbach Auf den Spuren des Niederdeutschen Bauernhauses

Neben den bekannten Schlössern und Kirchen waren jahrhundertelang die Häuser der einfachen Bevölkerung Fachwerkbauten. So auch im Mönchengladbacher Raum. Fachwerkhäuser sind zwar heute im Stadtbild nicht dominant, aber in fast allen Stadtteilen und insbesondere in den Honschaften, sei es in Neuwerk, Üdding, Schelsen, Geneicken, Heyden, Wickrath, Rasseln oder Lürrip vorhanden. Oft noch sichtbar, aber auch verkleidet und dadurch nicht auf den ersten Blick erkennbar.