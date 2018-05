Mönchengladbach: NEW-Vorstand Armin Marx ist tot

NEW-Vorstand : Armin Marx starb mit 57 Jahren

Armin Marx. Foto: NEW AG

Mönchengladbach Im Alter von 57 Jahren ist am Sonntag NEW-Vorstand Armin Marx im Alter von 57 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Armin Marx war Diplom-Ingenieur und von 1990 bis 2006 bei der Stadt Mönchengladbach beschäftigt. Seit 2006 war Marx bei der NEW in verschiedenen Funktionen tätig.

Wer erlebte, wie Armin Marx sich begeistern konnte, wie er, auch für einen Laien schlüssig, komplizierte Sachverhalte erklärte, der wusste sofort: Da ist jemand, der seine Arbeit mit vollem Herzen machte. Seine ruhige, sachliche Art, seine Suche nach Lösungen, wenn die Situation knifflig war, seine stets ausgleichende Haltung – so bleibt Marx vielen Mönchengladbachern in Erinnerung.

Am Sonntag ist das NEW-Vorstandsmitglied im Alter von nur 57 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Armin Marx hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder. "Ich bin erschüttert über den Tod meines Kollegen. Wir haben im Vorstand der NEW drei Jahre lang sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und uns hervorragend ergänzt", sagt NEW-Vorstandsvorsitzender Frank Kindervatter. "Armin Marx hat wichtige Akzente für das Unternehmen und für die Stadt gesetzt", ergänzt NEW-Aufsichtsratsvorsitzender Hans Peter Schlegelmilch.

Auch OB Hans Wilhelm Reiners reagierte bestürzt. "Ich habe einen Freund verloren. Seit mehr als 30 Jahren kannte ich Armin." Marx war in der Eifel zu Hause. Er studierte an der RWTH Aachen Architektur und kam 1990 als junger Stadtplaner nach Mönchengladbach. 2006 wechselte er zur NEW und war beim Versorger in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Prokurist und Geschäftsführer der NEW mobil und aktiv. Seit Mai 2015 war Armin Marx Vorstandsmitglied der NEW. Den Bau des Blauhauses hat er maßgeblich betreut: immer sehr kenntnisreich, nie verbissen. "Ihn konnte man Tag und Nacht anrufen, wenn man Hilfe oder eine Information brauchte", sagt Reiners.

Armin Marx wird fehlen.

