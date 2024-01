Strom, Wärme und Busse in Mönchengladbach „Unser Bedarf an elektrischer Energie wird dramatisch steigen“

Interview | Mönchengladbach · Der Vorstandschef und der Vorstand des kommunalen Versorgers NEW, Frank Kindervatter und Thomas Bley, rechnen angesichts des geplanten Ausstiegs aus den fossilen Energien in den nächsten Jahren mit immensen Investitionen. Eine Milliarde Euro sei allein in ihrem Versorgungsgebiet nötig. Ein Gespräch über Heizen, E-Mobilität, Taktungen im Busverkehr und ein mögliches neues Depot.

Unternehmen mit moderner Aus- und Einrichtung: Frank Kindervatter (l.) ist Vorstandsvorsitzender der NEW AG, Thomas Bley zweiter Vorstand. Foto: Markus Rick (rick)