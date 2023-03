Versorger in Mönchengladbach NEW setzt Preisbremse für Strom und Gas später um

Die bundesweite Preisbremse auf Strom und Gas gilt seit Mittwoch, 1. März. Die davon betroffenen Kunden der NEW werden die Entlastung aber erst mit Verspätung zu spüren bekommen. Darauf macht der Versorger gerade seine Kunden aufmerksam. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Natürlich werden wir die Entlastung in voller Höhe an Sie weitergeben. Allerdings sorgt der große Aufwand bei der notwendigen Umstellung unserer Systeme und Programme dafür, dass wir die Preisbremsen leider nicht zum geplanten Termin umsetzen können.“