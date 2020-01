Kostenpflichtiger Inhalt: Ärgernis in Mönchengladbach : NEW verschickt 25.000 falsche Gasrechnungen

Wegen eines falschen Brennwertes mussten die Gasrechnungen korrigiert werden. Doch das führte zu reichlich Irritationen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Mönchengladbach Die Hotline des Energieversorgers war in den vergangenen Tagen total überlastet. Schuld waren Korrekturrechnungen, in denen plötzlich ein Abschlag stand, der doppelt so hoch war.