Nahverkehr in Mönchengladbach NEW verbietet E-Scooter in Linienbussen

Wer mit einem E-Scooter unterwegs ist, wird ab Ostermontag damit in keinen Linienbus der NEW mehr einsteigen dürfen. Die Mitnahme von E-Scootern werde ab dem 1. April 2024 auch in den Bussen der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach und der NEW mobil und aktiv Viersen unterbunden, wie der Versorger mitteilte. „Betroffen sind alle Linien.“