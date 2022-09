Sicherheit im Alltag in Mönchengladbach : Fahrstunde mit dem Rollator auf der Hindenburgstraße

Beim Rollator-Tag der NEW und Polizei lernen die Teilnehmer, wie man mit dem Rollator sicher in den Bus einsteigt. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Ein Rollator kann eine große Hilfe sein, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist. Wichtig ist aber, dass man ihn zu bedienen und sich mit ihm zu bewegen weiß. Um das zu trainieren, lädt die NEW gemeinsam mit Partnern am kommenden Freitag, 16. September, zum Rollator-Tag mit Training und Tipps.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie lässt sich unebener Untergrund mit einem Rollator überwinden? Wie kann man mit diesem Hilfsgerät Kurven fahren, bremsen, Bordsteine oder Schrägen überwinden? Und was muss ich bei der Busfahrt beachten, wenn ich mit einem Rollator unterwegs bin. Auf solche und ähnliche Fragen gibt es Antworten beim Rollator-Tag. Die NEW lädt dazu gemeinsam mit der Polizei und weiteren Partnern am Freitag, 16. September, von 10 bis 13 Uhr auf die Hindenburgstraße vor dem Einkaufszentrum Minto ein. Neben vielen Tipps und Übungen wird den Teilnehmern auch ein kostenloser Technik-Check ihres Rollators angeboten.

„Viele Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen oder altersbedingt nicht mehr gut zu Fuß sind, erobern sich mit einem Rollator viel Mobilität und Freiheit zurück“, sagt Wolfgang Opdenbusch, Geschäftsführer der NEW mobil und aktiv. „Nach unserer Erfahrung gibt es aber immer wieder Unsicherheiten, wie man sich mit einer fahrbaren Gehhilfe in Bussen richtig verhält.“ Die Trainings und Tipps sollen helfen, diese Unsicherheit zu überwinden.

Das Programm gliedert sich in unterschiedliche Module: Im ersten Modul findet ein Sicherheitscheck statt. Nach Anmeldung sowie Ausgabe der „Laufkarte“ an die Teilnehmer überprüfen die Mitarbeiter des Sanitätsfachgeschäftes „Reha Team West“ kostenlos die Sicherheit und den technischen Zustand der Rollatoren. Das zweite Modul beinhaltet das Bustraining von NEW und Polizei. An zwei Linienbussen erfahren Rollator-Nutzer, wie sie sich an den Haltestellen und beim Ein- und Ausstieg richtig verhalten und was es während der Fahrt mit einem Bus zu beachten gibt.

Das dritte Modul umfasst einen Rollator-Parcours, auf dem die Teilnehmer an Hindernissen und anderen Herausforderungen üben können. Im vierten Modul wird am Stand von Hörakustik Hamacher ein kostenloser Hörtest angeboten. Nach dem Durchlaufen der vier Module, inklusive aller Stempel auf der „Laufkarte“, sind die Teilnehmer außerdem zu kostenlosem Kaffee und einem Stück Kuchen in die Bäckerei Kamps eingeladen.

Der städtische Fachbereich Altenhilfe informiert zu ambulanten Pflegestützpunkten, psychosozialer Beratung für Senioren und Angehörige, dem Mehrgenerationenhaus und weiteren Dienstleistungen. Die Polizei berät zu Kriminalitätsprävention, etwa bei „Enkeltricks“, zu Einbruchschutz sowie zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr. Der Paritätische bietet mit seinem ambulanten Pflegedienst und der Tagespflege kostenlose Blutdruck- sowie Blutzuckermessungen an.

(RP)