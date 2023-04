Berufsangebote in Mönchengladbach Ein neuer NEW-Bus voller Bewerber

Marcel Tarnofsky hat schon einige Berufe ausprobiert: Er ist ausgebildeter Bäcker, arbeitete als Berufsfeuerwehrmann, bei der Unfallhilfe der Johanniter und zuletzt als Mechaniker und Rennleiter auf der Kartbahn in Neuwerk. Nun ist der 30-Jährige auf dem Betriebshof der NEW mobil und aktiv zu Gast. Der Verkehrsbetrieb hat zum Informationstag für mögliche Quereinsteiger als Busfahrer eingeladen – und Tarnofsky ist interessiert. „Ich suche jedes Mal neue Herausforderungen. Man sieht immer neue Menschen, lernt neue Sachen kennen. Und genau das möchte ich. Und ich finde es schön, den Menschen zu helfen, von A nach B zu kommen. Ich glaube, dass es ein sehr wertvoller Beruf ist“, sagt Tarnofsky, dessen Vater schon als Busfahrer bei der NEW arbeitet.