NEW Sommerkino in Mönchengladbach : Filmgenuss und Live-Musik unter freiem Himmel

Auf Schloss Rheydt geht am 1. September wieder das Sommerkino los. Einige Abende sind schon ausverkauft. Foto: Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Vor dem James-Bond-Film den Soundtrack live hören – das geht beim NEW Sommerkino, das am 1. September startet. Möglich machen das die Musikschule Mönchengladbach und Solisten der hiesigen Szene.

Von Angela Wilms-Adrians

Noch gibt die Sommermusik im Innenhof von Schloss Rheydt den Takt vor. Doch die ersten Sonnenliegen für das daran anschließende NEW Sommerkino am gleichen Ort sind bereits angeliefert. Die in der Anzahl stark limitierten Sitzmöbel mit einem Konterfei von Elvis Presley sowie dem Flair von Sonne und Urlaub dürften zu den beliebtesten Plätzen zählen für ein Rundumpaket mit Live-Musik, gastronomischen Angeboten und natürlich mindestens einem von elf Filmen.

Er sei Gast der Premiere des James Bond-Films in Bonn gewesen, verkündete Markus Brinkmann von der NEW Sommerkino-GmbH, um selbstbewusst zu betonen: Zum Bond-Film im Innenhof von Schloss Rheydt werden 200 Gäste mehr und ein größeres Aufgebot an Musikern erwartet als dort. Als Garanten für das Versprechen nahm er erneut die Musikschule Mönchengladbach mit ins Boot der Veranstaltungsreihe unter freiem Himmel.

Das erste Ensemble der Musikschule hat den gewiss filmreifen Auftritt einen Tag nach dem „Elvis Grand Opening 2022“ im Vorprogramm zum Bond Film „Keine Zeit zu Sterben“. Außerdem ist die Musikschule mit wechselnden Ensembles an zwei weiteren von insgesamt elf Abenden mit am Start. Die stellvertretende Leiterin Annette Bauernfeind-Gormanns betont ihre Freude über die Verbindung von Film und Live-Musik im schönen Ambiente. Nun hofft sie mit Rücksicht auf die Instrumente erst recht auf gutes Wetter beim Open-Air-Kinoereignis.

Zum Bond-Film am 2. September werden die Rockstreicher unter Francis Normans Leitung die Songs „Skyfall“ und „No Time to die“ servieren. Die Auswahl passe perfekt zum Repertoire der Rockstreicher, deren Schwerpunkt moderne Pop-Musik ist, hebt Violinenspieler Norman hervor. Er wird an diesem Abend den Klavierpart übernehmen. Sängerin Karo Fruhner reist für den Auftritt zwar aus Köln an, fühlt sich aber als ehemalige Schülerin der Musikschule mit der Stadt verbunden.

Die jungen Musiker seien begeistert von der Aussicht, ihr erarbeitetes Können vor großer Leinwand zeigen zu können und freuten sich Teil des Sommerkinos zu sein. Natürlich seien sie auch voller Vorfreude auf die Filme, erzählt Norman. Er übernahm die Rockstreicher vor eineinhalb Jahren, ausgerechnet in der Zeit, als Probenarbeit und erst recht Auftritte schwierig bis unmöglich waren.

Brinkmann verrät, bereits im Vorfeld eine Probenaufnahme der Sängerin gehört zu haben und begeistert zu sein. Er verspricht für das Vorprogramm zum Bond-Film Gänsehaut pur und wirbt entschieden für die gesamte Bereicherung des cineastischen Angebots durch „local heroes“. Die Komödie „Eingeschlossene Gesellschaft“ wird musikalisch vorbereitet durch das Spiel der Very Hot Stuff Bigband der Musikschule. Die Auswahl für den Abend sei filmunabhängig und stehe für gute Stimmung, erzählt Brinkmann. Für den Vorspann des Films „Jurassic World. Ein neues Zeitalter“ kündigt Bauernfeind-Gormanns Blechbläser an. Rob Sure und Alex Behrens, in Mönchengladbach gut bekannt, werden die Filme „Monsieur Claude und sein großes Fest“ am 5. September, „Top Gun Maverick“ am 6. September und „Contra“ am 8. September vorbereiten.

Brinkmann empfiehlt potenziellen Interessenten eine Reservierung bei den Vorverkaufsstellen Ninetynine (KFH) und Stadtsparkasse oder online unter auf der Internetseite des Sommerkinos. Denn der Vorverkauf sei gut angelaufen und in den vergangenen Tagen nochmals sprunghaft gestiegen. Drei Filme sind bereits ausverkauft: „Elvis Grand Opening“, „Top Gun Maverick“ mit Darsteller Tom Cruise und die Lady‘s Night mit Carolin Herfurths Film „Wunderschön“. „Unser Minimalziel ist bereits erreicht. Wenn jetzt noch die Sonne mitspielt, dürften wir Rekordzahlen erreichen“, sagt Brinkmann zuversichtlich.