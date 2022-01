Preisschock in Mönchengladbach : NEW senkt die extremen Energiepreise wieder ab

Mönchengladbach Der massive Preisschock kurz vor Weihnachten für Neukunden ist fast wieder zurückgedreht: Die Preise sind dennoch weiter so hoch, dass Kunden in der Grund- und Ersatzversorgung schnell wechseln sollten.

Diese Preise gelten nur für Neukunden in der Grund- und Ersatzversorgung. Das sind solche, die von ihren alten Lieferanten vor die Tür gesetzt werden und dann einen gesetzlichen Anspruch auf die Energielieferung durch den örtlichen Versorger haben – in Mönchengladbach ist das die NEW. Wegen Lieferstopps und Insolvenzen anderer Anbieter sind davon derzeit viele Verbraucher betroffen. Kostenpflichtiger Inhalt Sie fallen in diese Tarife und sollten so schnell wie möglich in günstigere Angebote wechseln. „Für die in der Grund- und Ersatzversorgung verbleibenden Kunden kann die NEW die aktuell hohen Preise nicht vermeiden, da für diese keine längerfristige Beschaffung aufgebaut werden kann“, so die NEW.