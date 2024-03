Plan für Mönchengladbach und Viersen Wie die NEW einen Busbetriebshof an der Niederrheinkaserne plant

Mönchengladbach · Das Gelände der ehemaligen Niederrheinkaserne soll zu einem Busbetriebshof umgebaut werden. Das wünscht sich die NEW und treibt die Planungen mit neuen Untersuchungen voran. Schon in wenigen Jahren will der Versorger dort erste Fahrzeuge laden.

19.03.2024 , 17:00 Uhr

