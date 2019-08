NEW-Musiksommer in Mönchengladbach : Karneval mitten im August

Die Kölschen Adler waren beim NEW-Musiksommer im Bunten Garten zu Gast und sorgten für Karnevalsstimmung. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Beim NEW-Musiksommer brachten Mr. Tottler und die Kölschen Adler mit einem Mitsing-Vormittag Stimmung in den Bunten Garten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Renate Resch

An karnevalistischer Prominenz fehlt es nicht, als es ans Singen der kölschen Karnevalslieder geht. Das diesjährige und das nächstjährige Prinzenpaar von Mönchengladbach mit einer Abordnung sind beim NEW Musiksommer anwesend, zudem stimmen etwa 1000 Mönchengladbacher Fans mit Begeisterung und Ausdauer in die Lieder ein, die Mr. Tottler singt und mit seiner Gitarre begleitet. „Superjeile Zick“ von Brings, „Viva Colonia“ der Höhner und „Denn wenn et Trömmelche jeiht“ dürfen nicht fehlen in der Auswahl der Stücke, die über „Heidewitzka, Herr Kapitän“ von Karl Berbuer bis zu „Ich bin ne Räuber“ der Höhner ging.

Markus Rheinen verbirgt sich hinter dem Künstlernamen Mr. Tottler. Seine Eltern kommen ursprünglich aus Trier. Dort ist ein Mann, der stottert, ein Tottler. „Angeblich soll ich mal in frühester Kindheit mal gestottert haben“, erzählt der Sänger. „Ich fand das einen tollen Namen“. 2015 gewann er einen Talentwettbewerb für Kölsche Lieder, seither spielt er Mitsingkonzerte auf Kölsch. Seit 1991 macht er bereits Musik, möchte jetzt aber, gemeinsam mit einer Band, die er gerade zusammenstellt, ein Album veröffentlichen, um in die Kölsche Musikszene einzusteigen. „Ich bin Musiker mit Leib und Seele“, verrät er, der die Musik aus Spaß macht.

Info NEW-Musiksommer geht in Viersen weiter Programm Mit dem letzten Konzert des NEW-Musiksommers in Mönchengladbach beschließt das Lagerfeuer Trio die Konzertreihe im Bunten Garten. Termine Weiter geht es dann in Viersen auf der Open-Air-Bühne an der Galerie im Park mit „The Greyhounds“ (25. August) und „Kings for a day“ (1. September).

In der Pause erfolgt im Bunten Garten ein schneller Szenenwechsel zu der siebenköpfigen Band „Kölsche Adler“. Sie machen „Lalala für Fortgeschrittene“, wie der Sänger es formuliert. Mit „Bye bye my love“ oder „Drink doch eine met“ von den Bläck Fööss zeigt die Band, dass Karnevalslieder immer gehen – auch im Sommer. Eine Zuhörerin, die begeistert mitsingt, erzählt: „Ich höre auch übers Jahr Karnevalsmusik. Es ist mir offenbar in die Wiege gelegt worden“. Eine andere Besucherin bemerkt: „Es ist ein tolles Konzert – wir lieben diese Musik. Mr. Tottler kannten wir noch nicht, aber es war super“.

Hinter dem Namen Kölsche Adler verbergen sich sieben Musiker. Michael Sommer steht am Keyboard oder am Akkordeon und kommt aus Mönchengladbach, ebenso wie Tobias Janssen, der den Bass spielt. Auch Bernd Liffers an der Gitarre hat seine Wurzeln in der Stadt. Stephan Jopen am Schlagzeug lebt in Erkelenz. Mit der Trompete verstärkt Tamas Wippelhauser die Band.

„Vor sechs Jahren, als ich in die Band eingestiegen bin, war ich der einzige, der nicht aus Köln kommt“, sagt Sänger Timo Tiggeler aus Nettetal. „Das hat sich mittlerweile gewandelt. Seit drei Jahren sind wir jedoch mit dieser Besetzung unterwegs. Wir haben eine gute Truppe gefunden, die eine tolle Einheit ist. Und die Leute merken, dass es uns auf der Bühne zusammen Spaß macht“. Hauptsächlich ist die Band im Karneval unterwegs und spielt dann schon mal fünf bis sechs Auftritte pro Abend. „Wir versuchen mit unserem klassischen Karnevalsschlager die jungen Leute, aber auch die Älteren zu erreichen.“