Freibad-Wetter in Mönchengladbach Volksbad bleibt trotz Sommerhitze geschlossen

In Neuss entschieden sich die Stadtwerke kurzfristig, das Südbad vom Mittwoch, 6. September, bis Sonntag, 10. September, wieder zu öffnen. Anlass sind die hohen Temperaturen in dieser Woche. Das wird in Mönchengladbach nicht passieren, wie die NEW auf RP-Anfrage mitteilt. Der Betreiber des Volksbades und des Schlossbades Niederrhein gibt bekannt, dass das Volksbad am 3. September schloss und geschlossen bleibt. Das Schlossbad bleibt wie geplant noch bis zum 24. September geöffnet.