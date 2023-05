Grundversorger in Mönchengladbach NEW lässt Kunden lange warten

Ronald Balkow war lange ratlos: Im Februar 2023 zog er innerhalb von Mönchengladbach um, wollte deswegen beim Grundversorger NEW einen neuen Tarif beantragen. Das sei Balkow zwar bestätigt worden. „Aber gleichzeitig habe ich ein weiteres Schreiben mit anderen Vertragsnummern und Zahlenbeträgen bekommen in dem mein Name falsch geschrieben wurde“, sagt er.