Nahverkehr in Mönchengladbach Zwei weitere Buslinien fahren jetzt mit E-Fahrzeugen

Die NEW will zwei weitere Buslinien in Mönchengladbach vollständig elektrifizieren. Wie der Vorsorger mitteilte, sollen die Linien 008 und 035 zwischen Nordpark Busbahnhof und Rheydt Hbf sowie Nordpark Busbahnhof und Neuwerk so weit wie möglich mit Elektrobussen bedient werden. Dazu hat die NEW in der vergangenen Woche 15 weitere Busse mit E-Antrieb in Betrieb genommen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Mit den vier Bussen, die die Linie 033 elektrisch befahren, sind es dann nun 19 Fahrzeuge mit Elektro- statt Verbrennermotor im Gladbacher Liniennetz.