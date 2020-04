Versorger in Mönchengladbach informiert : NEW empfiehlt, Trinkwasserleitungen regelmäßig zu nutzen

Wasserhähne sollten regelmäßig genutzt werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Mönchengladbach Um die Trinkwasserqualität zu sichern, fordert die NEW Besitzer von derzeit selten oder gar nicht genutzten Gebäuden in Mönchengladbach, das Wasser mindestens einmal wöchentlich laufen zu lassen.

Die vielfältigen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus sorgen an vielen Stellen für Probleme, die im Normalfall nicht auftreten würden. So werden beispielsweise auch viele Trinkwasserleitungen in Betrieben, Geschäften, Gastronomie, Schulen, Ferienwohnungen oder Kindergärten derzeit nicht so häufig oder gar nicht genutzt, weil die Gebäude aufgrund der Pandemie zum Teil oder ganz geschlossen sind. Um die hohe Qualität des Trinkwassers weiterhin sicherzustellen, müssen bestimmte Regeln beachtet werden. Die NEW, die an ausgesuchten stellen im Trinkwassernetz regelmäßig Wasserproben nimmt, fordert deswegen die Besitzer und Betreiber von derzeit wenig genutzten Gebäuden auf, ihren Beitrag zur Sicherung der Wasserqualität zu leisten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was passiert, wenn die Wasserleitungen länger nicht genutzt werden? „Bei einer mehrwöchigen Betriebsunterbrechung steht das Wasser in den Leitungen. Damit steigt das Risiko, dass sich Keime wie Legionellen im Trinkwasser ansiedeln können“, sagt Detlef Schumacher, Geschäftsführer der NEW Niederrheinwasser GmbH. Stärker mit Keimen belastetes Wasser entspricht jedoch nicht mehr den hohen Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Was kann dagegen unternommen werden? Damit das Trinkwasser nicht mit Keimen belastet wird, sollten die Leitungen alle 72 Stunden, mindestens aber einmal in der Woche gespült werden, rät die NEW. Dazu müsse einfach der Wasserhahn für etwa 15 Minuten geöffnet werden. Ist dies in der ganzen Zeit nicht geschehen, wird empfohlen, den Hahn mindestens 15 bis 20 Minuten zu öffnen. Erst wenn das Wasser wie gewohnt spürbar kühl aus dem Hahn fließt, sollte das Wasser auch zum Trinken benutzt werden.