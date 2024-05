Bäder in Mönchengladbach NEW eröffnet die Freibad-Saison

Am kommenden Pfingstwochenende beginnt die Freibadsaison in den NEW-Bädern. Das Schlossbad Niederrhein in Wickrath öffnet den angeschlossenen Freibadteil am Samstag, 18. Mai 2024. Am Pfingstmontag, 20. Mai 2024, folgt die Öffnung des Volksbads. Das teilte die NEW am Donnerstag mit.