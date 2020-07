Versorger in Mönchengladbach : NEW bittet Stromkunden ab Herbst stärker zur Kasse

Die Preise der NEW verändern sich in mehreren, aber nicht in allen Tarifen. Foto: dpa/Marcus Brandt

Mönchengladbach Der Versorger gibt mit Verspätung die im Januar gestiegenen Entgelte und Umlagen an seine Kunden weiter. In die Karten spielt der NEW dabei auch die Mehrwertsteuersenkung. Rund 80 Prozent der Mönchengladbacher sind Kunden des Unternehmens.

Viele Stromkunden der NEW müssen in Mönchengladbach ab dem 1. September mehr für die Energielieferung bezahlen. Der Versorger gibt Preissteigerungen vor allem aus Netzentgelten und der Umlage für Erneuerbare Energien weiter. Konkret wird etwa der Grundversorgungstarif NEWcomfort Strom um 4,6 Prozent teurer. Wer seine elektrische Energie von der NEW nach Grundtarif bezieht, muss künftig 1,242 Cent mehr pro verbrauchter Kilowattstunde bezahlen. Der Grundpreis, der bereits im vergangenen September angehoben wurde, bleibt konstant. Ein durchschnittlicher Haushalt, der 3000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, muss mit monatlichen Mehrkosten in Höhe von 3,59 Euro rechnen.

Die NEW Energie und Wasser hat deutschlandweit nach Angaben von Geschäftsführer Ralf Poll rund 400.000 Stromkunden, die meisten davon in der Region. In Mönchengladbach beliefert sie rund 80 Prozent der Haushalte mit Elektrizität. Allerdings nutzt nur ein kleiner Teil den Grundtarif. Aber auch in anderen Tarifen gibt es Preisänderungen: Betroffen sind NEW Strom, NEWstrom, NEWstrom plus, VIEVA KomfortStrom und West PrivatStrom. In diesen Tarifen werden aber nicht die von außen vorgegebenen Entgelte und Umlagen weitergegeben, sondern die „gestiegenen Vertriebs- und Beschaffungskosten“, wie ein Sprecher mitteilte. Die Änderungen schwanken von Preissenkungen um 80 Cent pro Monat (bei einem Jahresverbrauch von 3000 Kilowattstunden) bis zu einer Erhöhung von 4,30 Euro. Wie viele der Kunden insgesamt betroffen sind, wollte der Konzern nicht benennen.