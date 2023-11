Energieversorgung in Mönchengladbach NEW erhöht den Strompreis drastisch

Der Mönchengladbacher Grundversorger NEW dreht an der Preisschraube: Zum 1. Januar 2024 erhöht sich der Preis für Strom in der Grundversorgung um rund zehn Prozent. Das geht aus einer Pflichtmitteilung der NEW hervor. Demnach wird für Mönchengladbach ab dem 1. Januar ein jährlicher Grundpreis von 132,58 Euro brutto erhoben, bisher waren es 120 Euro brutto gewesen. Und als Arbeitspreis wird dann pro verbrauchter Kilowattstunde ein Preis von 42,86 Cent abgerechnet. Bisher kostete die Kilowattstunde Strom in der Grundversorgung in Mönchengladbach 38,62 Cent brutto.