Versorger in Mönchengladbach Die NEW Energie schließt vorerst Kundencenter

Wer Fragen zur Energieversorgung mit der NEW klären möchte, kann dies jetzt nur noch telefonisch oder im Internet machen. Die NEW Energie wird ihre Kundencenter ab kommendem Mittwoch, 15. März, schließen. Das teilte der Versorger am Donnerstag, 9. März, mit. In Mönchengladbach ist dabei das Kundencenter im Blauhaus der NEW an der Richard-Wagner-Straße betroffen. Bereits gebuchte Termine sollen wie vereinbart bis zum 14. März stattfinden.