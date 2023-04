Verkehr in Mönchengladbach So funktionieren die Busse auf Bestellung im Rheindahlener Land

Smartphone-App öffnen, Ziel auswählen und vom Bus abgeholt werden: Mit ihrem On-Demand-Angebot testet die NEW ein neues Nahverkehrskonzept in der Stadt. Im Gegensatz zu bisherigen Buslinien in Mönchengladbach gibt es dabei weder einen Fahrplan, noch wurden analoge Haltestellen für die Fahrzeuge eingerichtet. Alles läuft digital über die „Op Jück“-App der Stadttochter, die bereits jetzt heruntergeladen werden kann.