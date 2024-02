Nahverkehr in Mönchengladbach Verdi ruft erneut zum Warnstreik auf

Wer in Mönchengladbach mit den Bussen der NEW unterwegs ist, muss sich am Donnerstag, 15. Februar, auf gravierende Einschränkungen einrichten. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Donnerstag die Busfahrer der NEW mobil und aktiv in Mönchengladbach und Viersen zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Damit droht an dem Tag erneut der Ausfall des Busverkehrs in Mönchengladbach, wie es zuletzt bereits am 2. Februar der Fall war. Ob dies nun am Donnerstag erneut so sein wird, war am Veilchendienstag noch nicht klar: „Aktuell sind noch ein paar Dinge zu klären, es wird aber wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen wie beim letzten Mal“, teilte eine NEW-Sprecherin mit. Details werde es am Mittwoch geben. Linda Malolepszy von Verdi Linker Niederrhein sagte am Dienstag: „Wir gehen von einer ähnlich großen Beteiligung am Warnstreik aus wie am 2. Februar.“