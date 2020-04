Trotz Corona : NEW bereitet sich auf die Freibadsaison vor

Noch dürfen keine Gäste ins Volksbad. Doch wenn die Kontaktsperre aufgehoben wird, ist die NEW vorbereitet. Foto: Bauch, Jana (jaba) und Sven Hess

Mönchengladbach Noch weiß niemand, wann die Kontaktsperre aufgehoben wird. Dennoch werden das Volksbad und das Schlossbad Niederrhein in Wickrath für eine Öffnung hergerichtet.

Von Gabi Peters

In den beiden Freibädern der Stadt hat das sogenannte „Auswintern“ begonnen. Das heißt: Das Volksbad und das Schlossbad Niederrhein werden für die Öffnung vorbereitet. Trotz Corona und Kontaktsperre laufen die Arbeiten bereits seit Wochen. Die NEW will für alle Fälle vorbereitet sein. Und das geht nicht vom einen auf den anderen Tag. „Es dauert über zwei Monate, bis wir soweit sind, die Bäder für den Publikumsverkehr freizugeben“, wie eine Sprecherin der Stadttochter sagt.

Vor einer Eröffnung stehe eine lange Reihe an Arbeiten an. Erste Aufgabe: Das Wasser muss aus den Becken gelassen werden. Dann beginnt eine Komplettreinigung. Erst danach kommt zum Vorschein, ob Stellen ausgebessert werden müssen. Sind die Ausbesserungsarbeiten abgeschlossen, werden die Pools wieder mit Wasser gefüllt.

Dann wird die Betriebstechnik mit den Filtern- und Pumpenanlagen sowie die Wasseraufbereitung hochgefahren. Auch in diesem Fall kann die Kontrolle erst erfolgen, wenn alles läuft. Wenn nicht, muss repariert werden. Daneben müssen die Außenanlagen hergerichtet, Wege kontrolliert, eventuell beschädigte Wegeplatten ersetzt werden und vieles mehr. „Bei einem Außengelände wie beim Volksbad mit 30.000 Quadratmetern Liegewiese und zahlreichen Bäumen und Sträuchern nehmen auch diese Arbeiten eine gewisse Zeit in Anspruch“, so die NEW-Sprecherin.