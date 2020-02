Versorger in Mönchengladbach : NEW-Aufsichtsrat berät über neuen Vertrag für Kindervatter

Frank Kindervatter. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der Vertrag von NEW-Vorstandschef Frank Kindervatter läuft Ende 2020 aus und könnte am heutigen Donnerstag verlängert werden. In der Sitzung geht es auch um den Verkaufsprozess der Anteile am Elektroauto „Sven“.

Am heutigen Donnerstag wird die NEW aller Voraussicht nach einen neuen, alten Chef haben. Der Aufsichtsrat der NEW AG diskutiert in zweiter Runde über die Wiederberufung des Vorstandsvorsitzenden Frank Kindervatter (53). Bereits im Januar hatte es dazu eine Sitzung des Gremiums, aber noch keine Entscheidung gegeben. Die zeichnet sich nun aber ab. Kindervatter ist seit Februar 2017 Vorstandschef der NEW AG, er hatte den Posten von Vorgänger Friedhelm Kirchhartz übernommen, mit dem er zuvor bereits mehrere Jahre im Vorstand zusammengearbeitet hatte.

Ebenfalls wird es im Aufsichtsrat um den Stand im Verkaufsprozess der Anteile der NEW an der Entwicklung des Elektroautos „Sven“ gehen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte dies verlangt, weil der Deal im Sommer 2018 ohne Beteiligung des Stadtrates und der Kommunalaufsicht getätigt worden war. Die Landesregierung bezeichnet diesen Deal als rechtswidrig.