Tradition in Mönchengladbach Neuwerker Schützen feierten zwei Premieren bei ihrer Kirmes

Zu den Höhepunkten der Frühkirmes in Neuwerk gehören die Altarparaden. Gemeinsam mit den Bettrather Bruderschaften besitzen die Neuwerker das Privileg, in besonderer Weise im Altarraum der Kirche zu paradieren, in Uniform und mit Waffen. Einen Erlass gibt es aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Allerdings könnte der Brauch auch schon im 17. Jahrhundert entstanden sein.