53. Auflage : Neuwerker klönen beim Jakob-Brunnenfest

Mönchengladbach Vier kräftige Schläge vom Volksbank-Vorstandsvorsitzenden Veit Luxem brauchte es bis das Altbier floss und das Jakob-Brunnenfest offiziell eingeläutet war. Zum 53. Mal feierten die Neuwerker die Einweihung des Brunnens und den Namenstag des gleichnamigen Apostels auf dem Peter-Schumacher-Platz.

„Hoffentlich bleibt der Hahn oben geschlossen“, scherzte Bezirksvorsteher Hermann-Josef Krichel-Mäurer mit Blick auf die Wolken, die sich an diesem Sonntagvormittag über das Fest ausbreiteten. Die waren auch der Grund, weshalb sich in diesem Jahr zunächst nicht ganz so viele Neuwerker zu ihrem traditionellen Klönen zusammenfanden. Nach dem Anstich strömten aber immer mehr Leute an die Altbier-Stände der Bolten-Brauerei, an denen man die Glaskrüge für einmalig drei Euro nach Belieben wieder auffüllen durfte.