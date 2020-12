Polizei informiert : Stromausfall im Bereich Mönchengladbach-Neuwerk

Mönchengladbach Im Stadtteil Neuwerk ist es am frühen Samstagmorgen zu weiträumigen Stromausfällen gekommen. Der Energieversorger prüft die Ursache.

Sowohl in Privathaushalten als auch im öffentlichen Bereich gab es kein Stromversorgung. So kam es insbesondere zu Ausfällen von Ampeln und Alarmanlagen lösten aus. Der Energieversorger NEW wurde informiert und arbeitet an der Beseitigung der Ursache, berichtet die Polizei.