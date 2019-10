Nach baulichen Verzögerungen : Eröffnungstermin für neue dm-Filiale Neuwerk steht fest

Mönchengladbach Wegen des großen Leerstands in der Shopping-Galerie Rheydt denkt das Unternehmen über seinen Standort dort nach. Das Weihnachtsgeschäft will man aber noch abwarten.

28 Filialen wird es dann in dem dm-Gebiet geben, zu dem neben Mönchengladbach auch Krefeld, Viersen und Korschenbroich zählen. Auch in Krefeld und Brüggen wurden gerade neue Märkte eröffnet. Dirk Lange ist mit den Umsätzen in der Region zufrieden. Sehr stark frequentiert sei die Filiale im Minto.

„Nicht einfach“ nennt der Gebietsleiter die Situation für die dm-Filiale im Shopping-Galerie am Marienplatz in Rheydt, in der es immer mehr Leerstände gibt. „Wir sind mit dem Center-Management im Gespräch und erwarten neue Konzepte für die Galerie“, sagt Lange. Das Weihnachtsgeschäft werde man jetzt noch abwarten und dann entscheiden, was aus dem Standort werde. „Entweder gibt es dann zwei oder nur noch eine dm-Filiale in Rheydt“, sagt der Gebietsleiter. Einen neuen Markt in der Rheydter Innenstadt an anderer Stelle sieht Lange erst einmal nicht. „Dann würden wir eher einen Standort auf der grünen Wiese mit eigenem Parkplatz wählen. Um das volle dm-Sortiment mit nahezu 13.000 Artikeln anbieten zu können, brauche man eine Verkaufsfläche, die mindestens 500 Quadratmeter umfasst.