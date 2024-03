LVR-Projekt „Bäume und Raine“ Tausende Neupflanzungen für die Artenvielfalt

Den Zuspruch für das LVR-Förderprojekt, das den Namen „Bäume und Raine – Leben in der Landschaft“ hat, hat die Stadt Mönchengladbach Ende 2022 bekommen. Kooperationspartner sind Naturschutzstation Wildenrath, die Stadt Aachen sowie eine Naturschutzstation und ein Stadtverband des Nabu in Aachen. Für den Projektzeitraum von 2023 bis 2025 stehen knapp 330.000 Euro zur Verfügung, die jeweils zur Hälfte an die beiden Städten gehen. Der Eigenanteil für Mönchengladbach liegt bei 12.000 Euro.