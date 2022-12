Sicherheitspolitisches Forum in Mönchengladbach Heimatschutz: Erfolgsmodell in kleinen Schritten

(mic) „Perspektiven des Heimatschutzes: gestern – heute – morgen“, so lautete der Titel des sicherheitspolitischen Forums der Kreisgruppe Niederrhein im Reservistenverband. Eingeladen waren unter anderem die sogenannten Blaulicht-Organisationen, also alle, die sich in der Stadt haupt- oder ehrenamtlich um den Schutz, die Hilfe und die Rettung ihrer Mitbürger aus Not und Gefahren kümmern. Die rund 60 Zuhörer, darunter Feuerwehrchef Dirk Schattka, erhielten in vier Vorträgen eine umfassende Information über die laufende komplette Neuordnung der Reserve der Bundeswehr – auch kritische Fragen zu dem ehrgeizigen Projekt, die Reservisten zur Landes- und Bündnisverteidigung wieder deutlich mehr in den Fokus zu rücken, durften gestellt werden.