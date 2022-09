Unfall in Mönchengladbach : Neunjähriges Mädchen angefahren

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Es ist der fünfte Kinderunfall in Mönchengladbach innerhalb weniger Tage. In den meisten Fällen liefen die Kinder unbedacht auf die Straße.

Bei einem Verkehrsunfall an der Richard-Wagner-Straße in Dahl ist es am Mittwoch, 31. August, um 18.48 Uhr zum Zusammenstoß von dem Wagen eines 24-jährigen Autofahrers mit einem neunjährigen Mädchen gekommen, das auf einem Fahrrad unterwegs war.