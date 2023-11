Unfall in Mönchengladbach Neunjähriger kollidiert mit Auto und läuft weg

Eine 50-jährige Autofahrerin hatte einen an einer Haltestelle stehenden Linienbus überholt, als der Neunjährige an der Busfront vorbei die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, und der Junge fiel zu Boden. Laut Zeugenaussagen sei er zügig wieder aufgestanden und weggelaufen. Kurze Zeit später konnte der Neunjährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Rettungswagenteam brachte den Jungen leicht verletzt vorsorglich in ein Krankenhaus.