Ursache Glatteis : Neun Verletzte bei Unfallserie auf Autobahnen in Mönchengladbach

Neun Verletzte bei Unfallserie auf Autobahnen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei mehreren Unfällen auf den Autobahnen 52 und 61 rund um Mönchengladbach sind neun Menschen verletzt worden. Ursache für die die Kollisionen waren Schnee und Glatteis.

Bei der ersten Kollision am Sonntagnachmittag fuhren drei Autos auf der A61 in Richtung Venlo aufeinander auf, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen wurden verletzt. Später geriet ein anderes Auto ins Schleudern und krachte in einen Streifenwagen, der den ersten Unfall absicherte.