Schwerer Unfall in Mönchengladbach: Neun Schwerverletzte bei Kollision mit Linienbus

Schwerer Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Am späten Samstagnachmittag ist es in Mönchengladbach zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Linienbus beteiligt war. Dabei sind neun Menschen schwer verletzt worden.

Dutzende Menschen wurden am Unfallort untersucht, mindestens fünf weitere wurden leichter verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagabend sagte. Zuerst war die Rede von mindestens 36 Verletzten gewesen. Alle unverletzten Fahrgäste konnten die Fahrt in einem bereitgestellten Ersatzbus fortsetzten.