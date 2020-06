Bilanz in Mönchengladbach : Neun neue Corona-Nachweise am Wochenende

Mönchengladbach Die Zahl der aktuell mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten ist im Laufe des Wochenendes in Mönchengladbach wieder gestiegen. Am Sonntag waren 71 registriert, Samstag waren es 70, am Freitag noch 67 gewesen.

Zu dieser Bilanz haben neun neue nachgewiesene Fälle beigetragen. Am Samstag lagen dem Gesundheitsamt sieben neue positive Laborergebnisse vor, am Sonntag weitere zwei. Die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle lag am Sonntag damit bei 634, 523 davon galten als bereits genesen. 262 Personen (Vortag: 266) waren Sonntag in Quarantäne. Dazu zählte die Stadt auch die fünf Infizierten, die im Krankenhaus behandelt wurden. Dies ist ein kleiner Fortschritt, lagen am Samstag doch noch sechs an Covid-19 Erkrankte in Kliniken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage gab das Gesundheitsamt am Sonntag unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit 6,1 an (berechnet auf der Basis einer angenommenen Einwohnerzahl von 261.454 Personen).