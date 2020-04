Statusbericht aus Mönchengladbach : Neun neue Corona-Infizierte

Mönchengladbach Die Zahl der Genesenen wächst, und es gibt wieder weniger Neuinfizierte.

Keine weiteren Toten, 296 Genesene und neun weitere positive Bescheide. Das ist die Corona-Bilanz des Gesundheitsamtes am Freitag (Stand: 9 Uhr). Aktuell sind 131 (Vortag 130) Personen in Mönchengladbach nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Insgesamt ist die Zahl der seit dem 3. März nachgewiesenen Fälle auf 455 (Vortag: 447) gestiegen. Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 2999 (Vortag: 2922). 20 Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 447 Personen (Vortag: 444) in Quarantäne, 26 liegen im Krankenhaus. Bis jetzt gab es in der Stadt 28 Corona-Tote.