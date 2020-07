Statusbericht Mönchengladbach : Neun Neuinfizierungen am Wochenende

Aktuell befinden sich 235 Menschen in Mönchengladbach in Quarantäne. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Aktuell sind 55 Menschen in Mönchengladbach mit dem Corona-Virus infiziert. Am Samstag waren es noch 59. Die Zahl der Genesenen stieg auf 672.

Zwei neue positive Nachweise meldete das Gesundheitsamt am Sonntag (Stand 10 Uhr). Am Samstag hatte es sieben neue, nachgewiesene Corona-Fälle gegeben. Die Zahl der Genesenen steigt weiter an: Samstag waren es 666, am Sonntag 672.