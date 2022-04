Neujahrsempfang der Service-Clubs in Mönchengladbach : Gebündeltes Engagement für „eine Insel“

Treffen in der Gladbacher Bank: Andreas Jung, Generalbevollmächtigter der Geldinstituts, begrüßte die Gäste. Ausrichter war in diesem Jahr der Inner Wheel Club. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Über 15 sogenannter Service-Clubs verfügt Mönchengladbach. Ihre Vertreter trafen sich zum verspäteten Neujahrsempfang. Wie die Veranstaltung war und welches Projekt dieses Jahr unterstützt wird.

Ein Neujahrsempfang mitten im Frühling? Kein Problem für die 15 Service-Clubs der Stadt Mönchengladbach . Am Sonntag trafen sich auf Einladung von Catja Offermann, Präsidentin des Inner Wheel Clubs, die Vertreter des Leo Clubs, der verschiedenen Lions Clubs, der Rotarier, des Rotaract, des Round Table 47, der Soroptimisten, die Mitglieder von Tangent 51 und der beiden Zonta Clubs in der Gladbacher Bank zu einem verspäteten, festlich gestalteten Neujahrsempfang.

Bereits vor der Pandemie hatte der Inner Wheel Club sein zu unterstützendes Jahresprojekt ausgewählt: die „Insel Tobi“. Präsidentin Offermann betonte das Besondere an dieser Aktion: „Alle Clubs engagieren sich gemeinsam für eine Einrichtung.“ Vorgestellt wurde die Arbeit der „Insel Tobi“ von Michaela Hölzle, Vorsitzende des Fördervereins der Insel. Sie verwies darauf, dass die Idee der Insel im Jahr 2009 aus einer Gemeinschaftsinitiative des Rotary Clubs Kaarst und des Krankenhauses Neuwerk entstanden sei. Bis zum Sommer 2021 war die Insel eine feste, kleine Einheit in der Kinderklinik. Mittlerweile ist sie weitergezogen und hat nun ein 350 Quadratmeter großes Zuhause auf der Kamillianerstraße gefunden.

Sehr anschaulich und hoch engagiert schilderte Hölzle die Idee der Insel: „Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind mit einer schweren Behinderung. Sie können nicht einfach mal eben mit ihm zum Bäcker laufen. In der Zeit, die es braucht, es anzuziehen und in den Rollstuhl zu setzen, ist das Frühstück schon längst vorbei. Sie können nicht mal einfach ins Kino, Pizza essen, ausgehen.“ Die Familien mit einem Kind mit Behinderung seien im Alltag oft nicht sichtbar, und die anderen machten sich wenig Gedanken um sie. Die Familien seien 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche im Einsatz, sagt Hölzle. Um diesen Eltern eine Auszeit anzubieten, in der sie miteinander oder mit den Geschwistern ein paar sorgenfreie Tage verbringen könnten, sei die Insel da. Die Kinder machen Urlaub auf der Insel, die Familien finden Zeit zum Aufatmen und Krafttanken. „Das Leben in der Insel ist bunt, herzlich, liebevoll“, berichtete Hölzel. „Seien Sie sicher, jeder Cent, den Sie spenden, geht an die Familien“, beteuerte sie.