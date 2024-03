Bauprojekt in Mönchengladbach Wie neue Wohnkonzepte Rheydt beleben sollen

Zwischen den Häusern an der Langensgasse klafft mitten in der Rheydter Innenstadt eine große Baulücke. Doch das soll sich bald ändern: Bauzäune wurden aufgestellt, ein Bagger schichtet an diesem Vormittag Erde um. Wie es hier in rund anderthalb Jahren aussieht, haben Katja Mehring und Tom Bolzen von „Bolzen + Mehring Architekten“ bereits genau vor Augen. „Es entsteht ein modernes Wohnhaus mit 25 Mini-Appartements und vier Gewerbeeinheiten“, sagt Mehring, die am Rande der Baustelle steht.